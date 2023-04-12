Циклон "Северин" накроет Петербург дождями и грозами в начале недели

В Петербурге ожидаются ливни и грозы.

В Санкт-Петербурге 25 августа на погоду повлияет циклон "Северин". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале, передает АиФ-Петербург.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха в городе составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области ожидается от +12 до +17.

Ветер северный 2–7 м/с, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление установится около 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Также главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю.

Фото: unsplash (Christian Lue)