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Цифровой криминалист назвал безопасным безналичный расчет в петербургском общественном транспорте
Сегодня, 10:46
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Цифровой криминалист назвал безопасным безналичный расчет в петербургском общественном транспорте

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Эксперт подчеркнул, что новая система ускоряет процесс оплаты и уменьшает вероятность мошенничества.

Безналичная оплата общественного транспорта при помощи банковской карты признана безопасной. Такое мнение выразил глава международного центра цифровой криминалистики Петербургского исследовательского центра РАН Андрей Чечулин в беседе "МК в Питере".

Эксперт отметил, что в случае наземного транспорта устройства для оплаты находятся на поручнях. А значит они остаются недоступными, например, для недобросовестных водителей.

Кроме того, по словам Чечулина, отказ от наличного расчета несет такие преимущества, как отказ от необходимости кондуктора, снижение вероятности мошенничества с поддельными билетами и ускорение процесса обслуживания .

Ранее мы сообщили о том, что петербургские школьники презентовали свои стартапы на ПМЭФ.

Фото: Piter.TV

Теги: кибербезопасность, мнения, транспорт петербурга, цифровой криминалист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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