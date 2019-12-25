Цифровой криминалист назвал безопасным безналичный расчет в петербургском общественном транспорте

Безналичная оплата общественного транспорта при помощи банковской карты признана безопасной. Такое мнение выразил глава международного центра цифровой криминалистики Петербургского исследовательского центра РАН Андрей Чечулин в беседе "МК в Питере".
Эксперт отметил, что в случае наземного транспорта устройства для оплаты находятся на поручнях. А значит они остаются недоступными, например, для недобросовестных водителей.
Кроме того, по словам Чечулина, отказ от наличного расчета несет такие преимущества, как отказ от необходимости кондуктора, снижение вероятности мошенничества с поддельными билетами и ускорение процесса обслуживания .
Ранее мы сообщили о том, что петербургские школьники презентовали свои стартапы на ПМЭФ.
Фото: Piter.TV
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