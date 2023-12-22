Эксперт по кибербезопасности призвал никому не показывать трансляцию экрана своего телефона

По словам эксперта, мошенники могут использовать трансляции экрана для кражи денег россиян.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин призвал никому не показывать трансляцию экрана своего телефона. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, мошенники могут использовать трансляции экрана для кражи денег россиян. Он подчеркнул, что как таковая демонстрация экрана не даст возможности мошенникам управлять телефоном. При этом Курочкин отметил, что с помощью специальных программ злоумышленники могут удаленно управлять гаджетами.

Ранее омбудсмен Волынец поддержала идею запрета продажи табачной продукции беременным

Фото: Pxhere.com