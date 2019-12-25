Чумной доктор прошелся у стен Выборгского замка

Поздним вечером у Выборгского замка был замечен чумной доктор с факелом в руке. Председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой разместил пост с фотографией лекаря на своей странице во ВКонтакте.
А в Выборге, говорят, из Замка вышел Доктор...
- написал Цой
Жители отнеслись к публикации с иронией. Так, один из пользователей решил переманить средневекового врачевателя из Выборга в Гатчину. Доктору посоветовали выдать респираторы, а замок, в котором он живет, обработать санитайзерами.
Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове засняли "чумной" карнавал.
Фото: ВКонтакте/ @id432917
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