Чумной доктор прошелся у стен Выборгского замка

В руке у него был факел.

Поздним вечером у Выборгского замка был замечен чумной доктор с факелом в руке. Председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой разместил пост с фотографией лекаря на своей странице во ВКонтакте.

А в Выборге, говорят, из Замка вышел Доктор... - написал Цой

Жители отнеслись к публикации с иронией. Так, один из пользователей решил переманить средневекового врачевателя из Выборга в Гатчину. Доктору посоветовали выдать респираторы, а замок, в котором он живет, обработать санитайзерами.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове засняли "чумной" карнавал.

Фото: ВКонтакте/ @id432917