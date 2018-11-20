Воздух в Петербурге отравил метилмеркаптан

Вещество нашли в ржавой цистерне на свалке проспекта Народного Ополчения.

Днем 5 февраля жители нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах в городе, который очень похож на запах газа. Источник зловония нашли на свалке неподалеку от железной дороги, в районе дома №221 по проспекту Народного Ополчения. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова представителей Комитета по природопользованию.

В ржавой цистерне специалисты обнаружили жидкость. После исследования стало понятно, что она содержала в себе метилмеркаптан. Это вещество, которое придает сжиженному газу характерный запах. Сколько именно отдушки было в емкости, установить пока сложно. Но речь может идти о двух тоннах.

Напомним, что жалобы на неприятный запах поступали от жителей Красносельского, Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Первыми газ учуяли жители Лигово. В этом микрорайоне эвакуировали две школы и медколледж. После запах отправился на север.

Что такое метилмеркаптан?

Метилмеркаптан – это бесцветный ядовитый газ с сильным отвратительным запахом. При малых концентрациях напоминает запах гнилой капусты. Это вещество относят ко второму классу опасности. Труднорастворим в воде, растворим в этаноле и диэтиловом эфире. Огнеопасен. В больших количествах метилмеркаптан негативно воздействует на центральную нервную систему: может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации. Кроме того, он поражает почки и печень.

Ранее мы писали, что два торговых центра эвакуировали в Петербурге.

Фото: pixabay.com