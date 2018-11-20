Два торговых центра эвакуировали в Петербурге

Людей попросили покинуть ТРК "Платформа" и торговый комплекс на Большевиков.

Днем 5 февраля в Петербурге эвакуировали два торговых центра. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Людей попросили покинуть ТРК "Платформа" на Транспортном переулке и торговый комплекс на Большевиков, 7, где находятся Fitness House и ресторан "Бахрома". Причины эвакуации пока не сообщаются.

Отметим, что 5 февраля в Москве прошла волна эвакуаций. По словам пользователей интернета, сегодня из более 50 столичных торговых комплексов вывели 17,5 тысяч людей.

Подобная ситуация наблюдалась в Петербурге 31 января. Тогда в Северной столице эвакуировали более 100 объектов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург