Петербуржцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Из-за неприятного запаха пришлось эвакуировать гимназию на улице Добровольцев.

Днем 5 февраля петербуржцы пожаловались на запах газа, который можно почувствовать в нескольких районах города. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на слова представителей компании "Петербурггаз".

В частности, тревожные сигналы поступали от жителей Авангардной улицы, Василеостровского и Петроградского районов. На улице Добровольцев из-за запах газа пришлось эвакуировать учеников гимназии №399. В настоящий момент специалисты обрабатывают все запросы и принимают необходимые меры.

Ранее мы писали, что из магазина "Рив Гош" на Митрофаньевском шоссе эвакуировали людей.

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