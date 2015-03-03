Что произошло в Петербурге 9 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 9 сентября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 9 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Погибшего на учениях главу МЧС Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Петербурга.

С министром простятся 10 сентября в Москве, затем его тело доставят в Петербург. Генерал армии погиб 8 сентября в Красноярском крае во время учений: он пытался спасти оператора, который поскользнулся и сорвался со скалы. Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно.

Крестный ход по Невскому проспекту отменили из-за коронавируса.

Ход предполагалось посвятить дню перенесения мощей князя Александра Невского, теперь его отменили из-за эпидемобстановки. Празднование и молебен решили организовать на площади Александра Невского в это воскресенье.

Молодые люди подрались с охранником в супермаркете на Парашютной из-за бутылки виски.

Ночью два приятеля 19 и 18 лет попытались вынести алкоголь из магазина, не заплатив. Их остановил охранник, после чего завязалась драка, в ходе которой один из хулиганов пытался применить газовый пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое.

После открытия школ в Петербурге увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.

С началом учебного года в больницы попадает в среднем 10-15 детей с ковидом, рассказали в комздраве. Для сравнения, в январе 2021 года госпитализировали 5-10 детей в сутки, августовские данные в комитете не раскрыли. Из-за болезни в школах отсутствуют 181 детей и 110 сотрудников.

К слову, власти заявили, что город вышел на плато по коронавирусу.

На выборы в Петербурге решили дополнительно выделить 8,3 млн рублей.

Решение принял Горизбирком на заседании 9 сентября. Деньги на оплату работы членов участковых комиссий на временных участках в "красных зонах", судах и на полярных станциях выделят из федерального бюджета. Больше всего денег пустят на увеличение "ведомственного коэффициента" за активную работу председателей УИКов.

Каршеринг сбил светофор на углу Витебского проспекта и Заставской улицы.

Водитель арендованного авто повернул направо и выехал на встречную полосу, где и влетел в светофор. В аварии больше никто не пострадал, хотя о состоянии водителя каршеринга пока нет информации. Бампер "Киа" оказался полностью разбит.

Маршрут троллейбуса №23 продлили до Арцеуловской аллеи.

Транспорт будет ехать до конца Комендантского проспекта к жилому кварталу "Чистое небо", новый участок троллейбус пройдет на автономном ходу, без подключения к контактной сети. Маршрут продлили по просьбам жителей Приморского района.

В Петербурге задержали участкового, продавшего квартиру умершего мужчины.

По версии следствия, в 2018 году участковый 26-го отдела полиции вместе с тремя соучастниками незаконно присвоил квартиру умершего петербуржца. Мужчины подали в госучреждения фальшивые документы и получили право собственности, затем продали недвижимость за 3,3 миллиона рублей. Следователи полагают, что задержанные могут быть причастны еще к порядка 50 похожим преступлениям.

Коллаж: Piter.TV

Фото: МЧС России

Видео: пресс-служба МВД; ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург