На выборы в Петербурге решили дополнительно выделить 8,3 млн рублей

Почти вся сумма будет получена из федерального бюджета.

Горизбирком Петербурга решил выделить дополнительные средства на выборы в Госдуму и Законодательное собрание Северной столицы. Заседание прошло 9-го сентября, роль председателя в отсутствии Натальи Чечиной выполняла заместитель главы ГИК Алла Егорова.

Из федерального бюджета потребуется дополнительно около 8 млн рублей. Они пойдут на оплату работы членов участковых комиссий на временных участках в "красных зонах", судах и полярных станциях. Больше всего средств потребуется для увеличения "ведомственного коэффициента" за активную работу председателей УИКов.

Из бюджета Петербурга около 300 тыс. рублей понадобится для проведения выборов на пяти временных участках.

Напомним, выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова назвала "позорищем" ситуацию с тремя Вишневскими на выборах в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия