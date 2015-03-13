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"Встреча" каршеринга со светофором на Заставской улице попала на видео

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Передний бампер иномарки оказался разбит.

Каршеринг сбил светофор на углу Витебского проспекта и Заставской улице. Видео, снятое видеорегистратором, было опубликовано 9-го сентября.

Водитель арендованного авто при повороте направо выехал на "встречку" и влетел в светофор. В этот момент другие автомобилисты ожидали разрешающего сигнала, поэтому других участников аварии удалось избежать. Светофор вместе с дорожными знаками рухнул на землю. О пострадавших не сообщается. Бампер "Киа" оказался полностью разбит.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве. 

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: каршеринг, светофор
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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