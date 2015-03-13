"Встреча" каршеринга со светофором на Заставской улице попала на видео

Передний бампер иномарки оказался разбит.

Каршеринг сбил светофор на углу Витебского проспекта и Заставской улице. Видео, снятое видеорегистратором, было опубликовано 9-го сентября.

Водитель арендованного авто при повороте направо выехал на "встречку" и влетел в светофор. В этот момент другие автомобилисты ожидали разрешающего сигнала, поэтому других участников аварии удалось избежать. Светофор вместе с дорожными знаками рухнул на землю. О пострадавших не сообщается. Бампер "Киа" оказался полностью разбит.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург