Что произошло в Петербурге 9 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 9 июня.

Что произошло в Петербурге в среду, 9 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Кусок штукатурки с дома 20 по Пушкинской улице рухнул на голову женщине.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Очевидцы, которые оказывали первую помощь пострадавшей, рассказали, что девушка плакала, у нее текла кровь из головы. Петербурженку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Жилкомсервис №2 Центрального района огородил опасную зону.

У перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц утром бегал лось

Зверь бежал сбоку от проезжей части, но в один момент решил резво перебежать дорогу. Лося чудом никто не зацепил. На помощь животному, которое успело добраться до Комендантской площади уже выехали специалисты. Зверь не ранен, но очень напуган.

Кикшеринговые компании "Whoosh" и "Molnia" временно убрали свои самокаты с улиц Петербурга.

Известно, что электросамокаты убрали по указу городских властей. Пользователям обещали вскоре вернуть самокаты. После участившихся случаев ДТП с участием двухколесного транспорта власти стали разрабатывать правила пользования кикшерингом. В нескольких районах скорость самокатов ограничат до 10-20 км/ч, введут зоны, где кататься запретят вовсе.

Следком, тем временем, проводит очередные обыски в кикшеринговых организациях.

Юрия Хованского, блогера и бывшего помощника депутата Госдумы Власова, задержали в Петербурге за призывы к терроризму.

В отношении Хованского уже возбудили уголовное дело. Предварительно, причиной тому стала песня "Норд-Ост", которую блогер исполнил еще год назад во время стрима. Предполагается, что сдать Хованского мог аноним, который вырезал кусочки стрима с песней и выложил их на YouTube отдельными роликами. Сам задержанный признал свою вину.

Кошку Мусю из библиотеки имени Маяковского признали лучшей служебной кошкой России. Конкурс провела петербургская "Республика кошек и котов".

Участниками стали номинанты из 17 городов России, лучшим служебным котом стал обитатель судостроительного завода "Северная верфь" по кличке Матрос Васильевич. Выбрали на конкурсе и лучшего музейного кота России – им стал кот Пас из Музея истории и культуры в Республике Коми.

На перекрёстке Тихорецкого и Светлановского Chevrolet сбил женщину

ДТП произошло утром, 49-летняя пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По факту случившегося ведется проверка. Как заметно на видеозаписи, женщина переходила часть дороги уже на красный свет, поскольку для автомобилей успел загореться зеленый. Водитель с крайней полосы, вероятно, не заметил неаккуратного пешехода.

Фото, видео: Piter.TV