На перекрёстке Тихорецкого и Светлановского Chevrolet Orlando сбил женщину

Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

Утром 9 июня на севере Петербурга произошла авария с участием пешехода. На перекрестка Тихорецкого и Светлановкого проспектов автомобиль сбил женщину. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По данным ГИБДД, автомобиль Chevrolet Orlando под управлением 50-летнего мужчины сбил 49-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. Проводится проверка.

Несколько дней назад четырехлетний мальчик попал под машину на улице Карпинского вне "зебры".

Видео: Piter.tv