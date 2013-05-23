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Четырехлетний мальчик попал под машину на улице Карпинского вне "зебры"
Сегодня, 13:21
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Четырехлетний мальчик попал под машину на улице Карпинского вне "зебры"

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Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Мальчик выбежал на проезжую часть и попал под колеса "Ниссана" на улице Карпинского 7-го июня. ГУ МВД по Петербургу и области проводит проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в 11 утра у дома №28/1. За рулем машины находилась гражданка 1968-го года рождения. 4-летний мальчик выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП от получил повреждения, ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге скончался школьник, попавший в больницу после несданного экзамена. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, дтп, пешеходный переход
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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