Четырехлетний мальчик попал под машину на улице Карпинского вне "зебры"

Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Мальчик выбежал на проезжую часть и попал под колеса "Ниссана" на улице Карпинского 7-го июня. ГУ МВД по Петербургу и области проводит проверку по факту случившегося, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в 11 утра у дома №28/1. За рулем машины находилась гражданка 1968-го года рождения. 4-летний мальчик выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП от получил повреждения, ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге скончался школьник, попавший в больницу после несданного экзамена.

Фото: Piter.TV