Кусок штукатурки рухнул на голову женщине в центре Петербурга

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

Вечером 8 июня жители Петербурга стали свидетелями падения на голову женщине штукатурки. Инцидент произошел у дома №20 на Пушкинской улице.

По словам очевидцев, женщина шла по тротуару, когда на голову ей упал фрагмент фасада здания.

Пострадавшая плакала, текла кровь, на фото она стоит в белых штанах. Рассказал один из очевидцев

В пресс-службе администрации Центрального района сообщили "Фонтанке", что по указанному адресу произошло самообрушение штукатурного слоя. В результате травму головы получила 32-летняя женщина. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу в удовлетворительном состоянии.

На место происшествия выехала аварийная служба Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Опасную зону оградили от пешеходов.

Ранее Piter.TV публиковал карту домов Петербурга, с которых обрушалась лепнина за последние пять лет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб