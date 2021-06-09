СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов

Сотрудники Следственного комитета продолжают обыски в кикшеринговых организациях. Сегодня следователи пришли в компании "Mangoo" и "Вusyfly", сообщила 9-го июня пресс-служба ведомства.
СК расследует обстоятельства ДТП, в которых из-за электросамокатов пострадали люди. По итогу будут приняты меры для возмещения ущерба потерпевшим и привлечение виновных лиц к ответственности.
Накануне обыски также прошли в "Urent" и "Еleven". На видео запечатлены также электросамокаты компании "Whoosh", которые загрузили в грузовик. Сегодня стало известно, что самокаты исчезли с улиц Петербурга.
Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей кикшеринговых компаний. Всего за последний месяц было зафиксировано 8 происшествий с электросамокатами. По 6 из них возбуждены уголовные дела.
Видео: пресс-служба СК РФ по СПб
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