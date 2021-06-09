СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов

Следственный комитет направил властям письма, чтобы те обеспечили дополнительные меры безопасности граждан при использовании электросамокатов.

Сотрудники Следственного комитета продолжают обыски в кикшеринговых организациях. Сегодня следователи пришли в компании "Mangoo" и "Вusyfly", сообщила 9-го июня пресс-служба ведомства.

СК расследует обстоятельства ДТП, в которых из-за электросамокатов пострадали люди. По итогу будут приняты меры для возмещения ущерба потерпевшим и привлечение виновных лиц к ответственности.

Накануне обыски также прошли в "Urent" и "Еleven". На видео запечатлены также электросамокаты компании "Whoosh", которые загрузили в грузовик. Сегодня стало известно, что самокаты исчезли с улиц Петербурга.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей кикшеринговых компаний. Всего за последний месяц было зафиксировано 8 происшествий с электросамокатами. По 6 из них возбуждены уголовные дела.

Видео: пресс-служба СК РФ по СПб