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СК сообщил об очередных обысках в Петербурге по делу электросамокатов

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Следственный комитет направил властям письма, чтобы те обеспечили дополнительные меры безопасности граждан при использовании электросамокатов.

Сотрудники Следственного комитета продолжают обыски в кикшеринговых организациях. Сегодня следователи пришли в компании "Mangoo" и "Вusyfly", сообщила 9-го июня пресс-служба ведомства. 

СК расследует обстоятельства ДТП, в которых из-за электросамокатов пострадали люди. По итогу будут приняты меры для возмещения ущерба потерпевшим и привлечение виновных лиц к ответственности.

Накануне обыски также прошли в "Urent" и "Еleven". На видео запечатлены также электросамокаты компании "Whoosh", которые загрузили в грузовик. Сегодня стало известно, что самокаты исчезли с улиц Петербурга. 

Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителей кикшеринговых компаний. Всего за последний месяц было зафиксировано 8 происшествий с электросамокатами. По 6 из них возбуждены уголовные дела. 

Видео: пресс-служба СК РФ по СПб 

Теги: обыски, следственный комитет, электросамокаты
Категории: Статьи, Новости СПб, Лента новостей,

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