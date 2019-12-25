Что произошло в Петербурге 6 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 6 августа.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 6 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В доме №13 на Железноводской улице сгорела крыша и квартира.

Пожар вспыхнул около часа дня по неизвестной причине. В доме сгорела крыша площадью 50 квадратных метров и часть трехкомнатной квартиры площадью 15 квадратных метров. Почти 30 пожарных и 7 единиц техники потушили огонь спустя час, сведения о пострадавших еще уточняются.

Дольщики получили квартиры в ЖК "Парнас" после вмешательства прокуратуры.

Проблемы с застройщиком ООО "П1" у объекта начались в 2015 году. После проверки в эксплуатацию ввели одну из трех жилых секций на 511 квартир, контроль за строительством двух других еще продолжается. Известно, что правоохранители не раз вносили организации представления и обсуждали вопрос завершения строительства ЖК.

После взрыва дымовой шашки у муниципалитета "Смольнинское" возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 4 августа: у порога здания МО на Суворовском проспекте взорвалась дымовая шашка. Депутаты муниципалитета заявляли, что местная администрация уже полгода не пускает их в здание, поэтому заседания они проводят на улице. Муниципалы уверены, что администрация борется с ними и уже перешла к "откровенному криминалу".

Возбуждено дело по статье "хулиганство". Тем временем, полиция просмотрела камеры видеонаблюдения и предположила, что ко взрыву причастны лица, участвовавшие в собрании депутатов – мужчины клали что-то ночью у порога МО. Полицейские считают, что так муниципалы хотели привлечь внимание к собранию.

Дворцовый мост ночью 8 августа разведут под олимпийский плейлист.

В ночь с 7 на 8 августа состоится звуковое шоу "Поющие мосты". Дворцовый мост разведут под музыку в честь окончания XXXII летних Олимпийских игр в Токио, за 25 минут шоу прозвучат композиции из кинофильма "Спорт. Спорт.Спорт", марш физкультурников Матвея Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвященного спорту.

Умерла старейшая петербургская актриса Галина Короткевич.

Народной артистке РСФСР было 99 лет, она не дожила до 100-летнего юбилея всего 13 дней. Причина смерти актрисы не сообщается. Короткевич служила в театре имени Веры Комиссаржевской с 1962 года, исполнив за это время десятки ролей в различных постановках. В одном только спектакле "Миллионерша" Бернарда Шоу она сыграла около 800 раз.

В Василеостровском районе в результате ДТП иномарка перевернулась на крышу.

Авария случилась около полудня на пересечении Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта. На дороге столкнулись Kia и Renault Duster, не поделив перекресток. В результате столкновения черный внедорожник перевернулся на крышу, а Kia осталась без бампера. Женщина за рулем Renault получила легкие травмы.

На проспекте Обуховской Обороны мужчина в очках помог семейству уток покинуть дорогу.

Утка с утятами уперлась в водоналивные ограждения, стоящие на дороге, и не смогла пройти к воде. Неизвестный мужчина остановил машину, перегородил движение на участке дороги и сдвинул один из барьеров. Как только утки покинули проезжую часть, мужчина вернул блок на место и сел в автомобиль, махнув другим водителям в знак благодарности.

Коллаж: Piter.TV

Фото: kino-teatr.ru

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / Смольнинское онлайн; ВКонтакте / ДТП и ЧП