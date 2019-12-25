Дольщики получили квартиры в ЖК "Парнас" после вмешательства прокуратуры

Контроль за объектом продолжается.

Прокуратура Петербурга проверила дело участников долевого строительства в жилом комплексе "Парнас". В ходе проверки выяснилось, что у объекта начались проблемы с застройщиком ООО "П1" еще в 2015 году. Объект включает в себя три жилые секции. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на ведомство.

После проверки в эксплуатацию ввели одну из секций на 511 квартир. Контроль за ходом строительства двух других продолжается.

Отмечается, что правоохранители не раз вносили компании представления, а также участвовали в межведомственных совещаниях по вопросу завершения строительства ЖК, в том числе информировали профильные органы исполнительной власти.

Ранее мы писали, что эксперты спрогнозировали рост спроса петербуржцев на недвижимость за рубежом.

Фото: Piter.tv