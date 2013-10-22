Видео: пожар на Железноводской улице локализовали

Сведения о пострадавших уточняются.

Спасатели продолжают бороться с огнем в доме №13 по Железноводской улице, передает пресс-служба МЧС.

Как стало известно, в доме горит крыша на площади 50 "квадратов", а в трехкомнатной квартире выгорела комната площадью 10 "квадратов" и коридор на площади 5 "квадратов".

В 13:57 огонь локализовали. Сведения о пострадавших еще уточняются. К ликвидации привлекли 7 единиц техники и 29 человек личного состава.

Причины пожара неизвестны.

Ранее мы писали, что пожар на Железноводской улице тушат 29 спасателей.

Видео: Piter.tv