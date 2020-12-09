Что произошло в Петербурге 3 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 3 июня.

Что произошло в Петербурге в четверг, 3 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Ребенок провалился в яму под резиновым покрытием на детской площадке. 12-летнего мальчика госпитализировали

Инцидент произошел во дворе дома на №146 на Невском проспекте, резиновое покрытие на площадке лопнуло, под ней оказались пустые бетонные кольца. Известно, что местные жители уже жаловались на углубление в покрытии в администрацию муниципалитета. Муниципалы заявили, что бетонные кольца могли быть частью старого фонтана, значит ответственность за аварийный участок, вероятно, ляжет на "Водоканал". Также в МО пообещали выяснить, у кого на балансе значится объект. В "Водоканале" разъяснили, что яма во дворе не входит в зону их ответственности.

В Петербурге идут обыски в сервисах аренды самокатов "WHOOSH", "MOLNIA", "BOLT", "SCOOBEE" и "RED WHEELS".

Ведется расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбудили после того, как двое самокатчиков сбили и затем избили мужчину на Невском проспекте. Сейчас также расследуются случаи наезда самокатчиков на маленьких детей в Невском районе и в парке имени 40 лет ВЛКСМ. В последнем из инцидентов четырехлетний мальчик получил тяжкие травмы.

У петербургского общественника Александра Виноградова вновь загорелась машина.

Борец с незаконной торговлей подозревает, что это поджог. Мужчина уже не в первый раз тушит свое имущество и связывает вредительство неизвестных с его деятельностью.

На ПМЭФ подписали соглашение о финансировании строительства Витебской развязки ЗСД.

Инвесторы готовы выделить на проект 10 млрд рублей, весь проект оценивается в 27 млрд рублей. Развязка соединится с Витебским проспектом и станет началом Широтной магистрали скоростного движения, ее протяженность составит 2,6 км. Строить объект будут генеральный подрядчик "ПУСК-Лимак-Север", строительная компания "Лимак" и ООО "ПУСК".

Петербургский "курьер" прыгнул с моста на крышу теплохода к заказчику.

Необычную передачу заказа запечатлели недалеко от Марсова поля. Курьер с розовой термосумкой прыгнул на крышу теплохода, отдал заказ и добрался до берега вплавь. Экстремал оказался блогером, который в декабре прошлого года бегал полуголым по крышам машин на Невском проспекте.

На пересечении Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта столкнулись две иномарки

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Обе машины не сбавили скорость, приближаясь к перекрестку, после чего жестко "встретились". Больше всего пострадала красная Kia, оба автомобиля пришлось убирать с дороги спецтехникой, поскольку они мешали проезду. О пострадавших информация не поступала.

Горожане защищают спортивный клуб Sport Palace на Крестовском острове. Петербуржцы считают, что территорию хочет отнять "Газпром".

В прокуратуре считают постройку самовольной и якобы не введенной в эксплуатацию. На деле при клубе работает несколько спортивных школ, одна обычная, детсад, а также программы реабилитации переболевших ковидом пенсионеров, программы для детей с ДЦП и воспитанников детдомов. Финал истории пока непредсказуем.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Смольнинское онлайн; скриншот видео телеканала "Санкт-Петербург"

Видео: ВКонтакте / VinogradovLife; Piter.TV