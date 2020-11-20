Момент ДТП на Гаванской улице попал на видео

ДТП произошло в 9:40. На кадрах видно, что оба автомобиля не сбросили скорость у перекрестка и поэтому столкнулись.

Утром на пересечении Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта столкнулись две иномарки. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

ДТП произошло в 9:40. На кадрах видно, что оба автомобиля не сбросили скорость у перекрестка и поэтому столкнулись. Больше всего пострадала красная Kia.

Автомобили мешали проезду, их пришлось убирать с помощью спецтехники. О пострадавших информация не поступала.

Также 3 июня на Петроградской набережной иномарка сбила мотоциклиста.

Видео: Piter.tv