Момент ДТП на Гаванской улице попал на видео

Утром на пересечении Гаванской улицы и Среднегаванского проспекта столкнулись две иномарки. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
ДТП произошло в 9:40. На кадрах видно, что оба автомобиля не сбросили скорость у перекрестка и поэтому столкнулись. Больше всего пострадала красная Kia.
Автомобили мешали проезду, их пришлось убирать с помощью спецтехники. О пострадавших информация не поступала.
Также 3 июня на Петроградской набережной иномарка сбила мотоциклиста.
Видео: Piter.tv
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