Горожане защищают Sport Palace на Крестовском острове

Прокурор города направил губернатору письмо, в котором заявил о необходимости снести здание.

Петербуржцы встали на защиту спортивного клуба Sport Palace Романа Курбатова на Крестовском острове, передает "Московский Комсомолец".

Прокурор города выступает против, поскольку считает постройку самовольной, к тому же официально комплекс якобы не введен в эксплуатацию. Горожане предполагают, что территорию хочет отнять "Газпром" для благоустройства Приморского парка.

Отмечается, что при клубе работает теннисная школа, школа плавания, детский сад и обычная школа, действует программа реабилитации пациентов после коронавируса для возрастных горожан, а также занимаются дети с ДЦП и воспитанники детских домов. Помимо этого, работают теннисные корты, кафе, кабинеты массажа, остеопатии и другое. По оценкам петербуржцев, центр посещают около двух тысяч человек.

Чем закончится история, пока неясно.

Ранее мы писали, что около 8 млрд рублей направят на строительство дорог в Кронштадте.

Фото: vk.com/spalace