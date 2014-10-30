Что произошло в Петербурге 2 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 2 июня.

Что произошло в Петербурге в среду, 2 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Экспофоруме стартовал международный экономический форум (ПМЭФ)

Главная тема форума — "Снова вместе. Экономика новой реальности". Сегодняшний день на ПМЭФ считается нулевым, основные мероприятия начнутся 3 июня. В ходе форума планируется подписать более 300 соглашений, а сегодня на мероприятии успели выступить Ольга Голодец и представители Сбера. Они рассказали о цифровых медицинских разработках и о запуске первой в России электронной карты трудового мигранта.

Подростки на иномарке устроили ДТП на проспекте Просвещения

Машина, двигавшаяся на огромной скорости, столкнулась с оградой и вылетела на середину дороги, круто развернувшись. Известно, что в салоне сидели два парня и девушка, водитель сразу же сбежал. Двое других забрали из автомобиля вещи и тоже скрылись.

В Петербурге блогера оштрафовали на 650 тысяч из-за войны с бобрами в Лахденпохье

Мужчина пытался прогнать животных с территории у озера, которая ему принадлежит. Бобры строили на этом участке плотины, из-за чего дом и теплицу блогера затопило водой, в отместку мужчина разрушил плотины бобров. Местное лестничество сочло действия блогера вредом лесному хозяйству и назначило мужчине штраф.

На Костюшко забил фонтан с горячей водой высотой в 4 этажа

Коммунальная авария произошла утром. В "Теплосети" сообщили, что труба с кипятком лопнула во время подготовки сетей к отопительному сезону, участок трубопровода отключили. Специалисты начали устранять нарушения.

С исторического дома №76 на Среднем проспекте В.О. сняли аварийный элемент фасада

Конструкцию, представляющую опасность для горожан, обнаружили во время осмотра фасадов здания. Элемент не успел обрушиться, его оперативно сбили промышленные альпинисты. Элементы, снятые с объекта культурного наследия, передадут на склад КГИОП и используют при дальнейшем ремонте фасада.

Между Петербургом и Кронштадтом начал курсировать новый водный маршрут

Рейсы будут ходить четыре раза в день от Сенатской пристани до форта "Петр Первый" с остановкой у Дворцовой набережной. По воде можно добраться и до центра Кронштадта, выйдя на конечной остановки на Зимней пристани. Билет на судно "Метеор" до Кронштадта и обратно стоит 2,2 тысячи рублей.

На Финляндском вокзале заработал пункт вакцинации от COVID-19

Пункт будет открыт ежедневно с 8:00 до 20:00, сделать прививку сможет любой желающий петербуржец и гость города. На выбор медики предоставляют вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.TV

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург