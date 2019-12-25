Что произошло в Петербурге 25 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 25 марта.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 25 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Поезда "Аллегро" перестанут ходить из Петербурга в Хельсинки с 28 марта.

Об этом заявила министр по делам Европы и управлению собственности Финляндии Тютти Тюппурайнен. В Суоми считают, что эксплуатация данных поездов сейчас нецелесообразна. В РЖД подтвердили сообщение.

На Комендантском проспекте упавший кирпич едва не убил девушку.

Инцидент произошел у дома №62. Предполагается, что кирпич сбросили хулиганы с 19 этажа. Девушку чудом спас козырек над парадной. Неизвестных разыскивает управляющая компания и полиция.

Правительство Петербурга согласовало меры поддержки бизнеса.

Среди мер значатся: предоставление земельных участков целевым образом для строительства производственных объектов; ставка аренды участков для создания промышленных предприятий в размере 1 рубля за квадратный метр (на время проектирования и строительства); внедрение механизма офсетных контрактов, а также внедрение регионального инвестиционного стандарта для привлечения инвестиций.

Тем временем, Смольный решил не проводить весеннюю корректировку бюджета.

Выпивший мужчина упал в Вечный огонь на Марсовом поле.

32-летний мужчина едва не сгорел вечером 24 марта из-за своей неосторожности: пострадавшему помогли очевидцы, они же оперативно вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали с сильными ожогами. Вечный огонь в результате инцидента не погас.

Двое мужчин избили прохожего на Ярославском проспекте.

Инцидент произошел днем 24 марта у дома №81, двое пьяных мужчин напали на местного жителя, ударили и попытались отнять у него часы. Пострадавший смог вырваться и убежать от разбойников, которых вскоре задержала полиция по горячим следам. Ими оказались 37-летний и 49-летний жители Гатчинского района Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Застройщик "Терра Нова" выиграл суд у КИО по двум участкам на намыве Васильевского острова.

Речь идет об участках №4 и №7 на бульваре Александра Грина. В комитете имущественных отношений считали, что на южном намыве достаточно жилых комплексов, поэтому предложили строить социальные учреждения большой вместимости. Летом 2021 года в Смольном решили вообще не включать в новый Генплан проекты намывов. Девелоперу удалось вернуть два участка в суде.

Неизвестные оставили "послание" петербургским активисткам в виде навоза.

Неприятные "сюрпризы" получили активистки Дарья Хейкинен и Кристина Воротникова. Вандалы не только оставили у порога кучи навоза, но также залили глазок и дверные замки краской и написали на двери "предатель". Хейкинен – руководитель оппозиционного общественно-политического движения "Маяк" и олитический TikTok-блогер.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / Управляющие компании на ЖК "Чистое небо"; пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти