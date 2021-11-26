Застройщик "Терра Нова" выиграл суд у комитета Смольного по двум участкам на намыве ВО

Участки располагаются на бульваре Александра Грина.

Девелопер "Терра Нова" одержал победу в суде над комитетом имущественных отношений Смольного. Об этом 25 марта сообщила газета "Деловой Петербург" со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Сайт суда на данный момент недоступен.

Напомним, застройщик пытался вернуть два участка на намыве Васильевского острова. Речь идет об участках №4 и №7 на бульваре Александра Грина. В КИО считают, что на южном намыве и так достаточно жилых комплексов. По утверждённому проекту планировки территории там должны построить многоквартирные дома со встроенными детскими садами. Проект принимался еще в 2007 году, а в 2014 вносились изменения. Смольный хочет, чтобы там были социальные учреждения большей вместительности, чем предлагает девелопер.

Летом 2021 года в Смольном решили не включать в новый Генплан проекты новых намывов. Намывы приводят к более быстрому подтоплению территорий Петербурга при наводнениях.

Фото: Piter.tv