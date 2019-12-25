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"Аллегро" перестанет курсировать из Петербурга в Хельсинки с 28 марта
Сегодня, 17:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Аллегро" перестанет курсировать из Петербурга в Хельсинки с 28 марта

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Последние рейсы запланированы на 27 марта.

В пресс-службе РЖД официально сообщили, что с 28 марта поезда "Аллегро" перестанут курсировать между Петербургом и Хельсинки. Ранее информация появилась в финских СМИ.

VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомили РЖД о невозможности продолжать курсирование поездов "Аллегро" в связи с введенными в отношении компании санкциями. 

пресс-служба РЖД.

Последние рейсы запланированы на 27 марта. Два рейса из Петербурга (783 и 785) и один из Хельсинки (784). 

Возврат билетов будет проходить  в установленном порядке.

Фото: Piter.tv

Теги: аллегро, ржд, хельсинки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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