"Аллегро" перестанет курсировать из Петербурга в Хельсинки с 28 марта

Последние рейсы запланированы на 27 марта.

В пресс-службе РЖД официально сообщили, что с 28 марта поезда "Аллегро" перестанут курсировать между Петербургом и Хельсинки. Ранее информация появилась в финских СМИ.

VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомили РЖД о невозможности продолжать курсирование поездов "Аллегро" в связи с введенными в отношении компании санкциями. пресс-служба РЖД.

Последние рейсы запланированы на 27 марта. Два рейса из Петербурга (783 и 785) и один из Хельсинки (784).

Возврат билетов будет проходить в установленном порядке.

Фото: Piter.tv