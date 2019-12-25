"Аллегро" перестанет курсировать из Петербурга в Хельсинки с 28 марта

В пресс-службе РЖД официально сообщили, что с 28 марта поезда "Аллегро" перестанут курсировать между Петербургом и Хельсинки. Ранее информация появилась в финских СМИ.
VR Group (Железные дороги Финляндии) уведомили РЖД о невозможности продолжать курсирование поездов "Аллегро" в связи с введенными в отношении компании санкциями.
пресс-служба РЖД.
Последние рейсы запланированы на 27 марта. Два рейса из Петербурга (783 и 785) и один из Хельсинки (784).
Возврат билетов будет проходить в установленном порядке.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все