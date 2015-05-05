Поезда "Аллегро" могут перестать ходить с 26 марта

По данным издания Helsingin Sanomat, министр по делам Европы и управлению собственности Финляндии Тютти Тюппурайнен направила государственной железнодорожной компании VR Group уведомление о нецелесообразности эксплуатации поездов по маршруту.

Скоростные поезда "Аллегро" могут перестать курсировать между Петербургом и Хельсинки уже 26 марта. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, министр по делам Европы и управлению собственности Финляндии Тютти Тюппурайнен направила государственной железнодорожной компании VR Group уведомление о нецелесообразности эксплуатации поездов по маршруту "Хельсинки – Петербург". В VR Group заявили, что будут следовать указанию властей и приостановят движение поездов "Аллегро" при поступлении распоряжения.

"Аллегро" ежедневно курсировали между Петербургом и Хельсинки с декабря 2010 года.

Еще 11 марта сообщалось, что поезда "Аллегро" начнут ходить чаще из-за повышенного спроса.

Фото: Piter.tv