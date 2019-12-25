Правительство Петербурга согласовало меры поддержки бизнеса

Губернатор поручил зафиксировать меры в нормативных актах.

Правительство Петербурга вместе с представителями бизнес-сообщества разработало и согласовало первые меры поддержки экономики и предприятий в условиях санкций. Заседание Оперативного штаба прошло 24 марта.

Среди таких мер — предоставление земельных участков целевым образом для строительства производственных объектов. Критерии для таких проектов предстоит разработать.

Ставку аренды участков, которые передаются для создания промышленных предприятий, могут установить в размере 1 рубль за 1 кв. метр на период проектирования и строительства. Город рассматривает внедрение механизма офсетных контрактов. Эта мера будет мотивировать создавать небольшие и средние предприятия, которым гарантируют сбыт продукции по длительным государственным контрактам.

Кроме того, на заседании говорилось о том, чтобы ускорить внедрение регионального инвестиционного стандарта для привлечения инвестиций, а также, чтобы упростить доступ к федеральным мерам поддержки по инвестиционным проектам.

По словам Беглова, существенного ухудшения на рынке труда нет. Сейчас в Службе занятости состоят 16 тысяч человек. Это на 3 тысячи больше, чем в феврале.

Губернатор также отметил, что запасов продовольствия достаточно. Зафиксирован повышенный спрос на муку, крупы, макароны и сахар, однако эти товары производятся в России.

Ранее ЗакС Петербурга принял законопроект, который позволит снизить ставку для обрабатывающих производств и IT-компаний, которые работают по упрощённой системе налогообложения.

Фото: администрация Петербурга