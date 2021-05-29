Двое мужчин избили прохожего на Ярославском проспекте

Мужчине удалось вырваться и убежать, но не сразу.

Полицейские задержали подозреваемых в избиении мужчины на Ярославском проспекте. Ими оказались 37-летний и 49-летний житель Гатчинского района, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 24 марта у дома №81. Неизвестные, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения набросились на местного жителя, ударили и попытались отнять часы. Потерпевший смог вырваться и убежать от хулиганов. После произошедшего его осмотрели медики. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Подозреваемых задержали по "горячим следам". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полиция ищет рыжего пассажира, выстрелившего в таксиста в Шушарах.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти