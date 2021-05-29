Полиция ищет рыжего пассажира, выстрелившего в таксиста в Шушарах

В Пушкинском районе Петербурга ищут рыжего мужчину, выстрелившего в таксиста. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 24 марта поступила информация о стрельбе в Шушарах. Полицейские выяснили, что у дома № 10 по Новгородскому проспекту рыжий мужчина выстрелил в грудь 22-летнему таксисту из пневматики. С места происшествия он скрылся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее был задержан грабитель, приковавший трансгендера к кровати на Бассейной.
Фото: Piter.tv
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