Полиция ищет рыжего пассажира, выстрелившего в таксиста в Шушарах

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пушкинском районе Петербурга ищут рыжего мужчину, выстрелившего в таксиста. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 24 марта поступила информация о стрельбе в Шушарах. Полицейские выяснили, что у дома № 10 по Новгородскому проспекту рыжий мужчина выстрелил в грудь 22-летнему таксисту из пневматики. С места происшествия он скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее был задержан грабитель, приковавший трансгендера к кровати на Бассейной.

Фото: Piter.tv