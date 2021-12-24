Задержан грабитель, приковавший трансгендера к кровати на Бассейной

Подозреваемым оказался 38-летний безработный петербуржец, живущий на Ленинском проспекте.

В Петербурге полицейские задержали грабителя, который приковал девушку-трансгендера к кровати наручниками. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, хозяин квартиры на Бассейной 21 марта сам открыл дверь незваному гостю. Его втолкнули в комнату и приковали наручниками к кровати. После этого грабитель забрал 1000 долларов, 15 тысяч рублей и брендовую одежду. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей. Пострадавшую спас сосед, который услышал крики о помощи.

Подозреваемым оказался 38-летний безработный петербуржец, живущий на Ленинском проспекте. Он был задержан, награбленное им было частично изъято.

Фото: Piter.tv