Что произошло в Петербурге 24 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 24 марта.

Что произошло в Петербурге в четверг, 24 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербург в течение 7 дней доставят дефицитные лекарства.

Контракты на поставки уже заключены, заявили в Комздраве. Л-тироксин пропал из аптек из-за высокого ажиотажа – препарат не успевают доставлять в нужном количестве, хотя его наличие в фармкомпаниях подтверждено. 19 из 74 аукционов на лекарства за последнюю неделю не состоялись из-за отсутствия препаратов в России, но позднее их все равно поставят для льготников.

С дома на Ленсовета упал кусок балкона.

Инцидент произошел у дома №10, бетонный балкон повредил припаркованный у здания легковой автомобиль – у машины разбиты стекла и поврежден бампер. По словам очевидца, никто из людей не пострадал. Причины обрушения пока не установлены.

Стало известно о еще одном военном из Петербурга, погибшем на Украине.

Родным и близким лейтенанта Юрия Житкевича выразили соболезнования, военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Житкевич стал третьим петербуржцем, о котором официально сообщили в Смольном. На Украине погибли также ефрейтор Сергей Абрамчик и полковник Николай Овчаренко.

Скандальный проект гостиницы на Петроградской набережной, 24 прошел экспертизу.

Процесс занял два года, о намерениях построить десятиэтажку за 600 млн рублей стало известно еще в 2016 году. Документацию подготовила мастерская "Студия 44". Предполагалось, что гостиница появится позади деревянного дореволюционного особняка, однако проект вызвал недовольство петербуржцев. Дом было необходимо расселить, а стройку нового объекта увязать с ремонтом деревянного особняка.

Тарифы на ЗСД изменятся с 31 марта.

Изменения затронут только тарифы для пользователей транспондеров, которые применяются в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф "Транспондер"), а также тарифные опции. Стоимость при оплате наличными и банковской картой будет прежней.

Вторую нитку Главного канализационного коллектора в Петербурге построят на деньги Фонда ЖКХ.

Часть главного канализационного коллектора построена в одну нитку и функционирует более 30 лет. Городу нужен коллектор-дублер, чтобы не оставить 2,5 млн петербуржцев без воды на время реконструкции первой нитки. Власти ожидают получить от Фонда ЖКХ 6,5 млрд рублей на эти цели, а также на капремонт жилого фонда.

В Коломягах водитель Mercedes ехал по тротуару у поликлиники и оскорблял прохожих

Инцидент произошел 23 марта: автомобилист решил проехать по пешеходному тротуару, а в ответ на замечания прохожих вылез из машины и начал словесные разборки. Пациентам поликлиники, в том числе на костылях, приходилось обходить автомобиль. В полиции уже заинтересовались поведением водителя.

Театрам и концертным площадкам разрешили 100% заполняемость с 28 марта в Петербурге.

Администрация Петербурга внесла изменение в "коронавирусное" постановление правительства города №121. Театрам, кинотеатрам, циркам и концертным залам разрешили полностью заполнять площадки, однако ограничивать число посетителей двумя тысячами человек. Также Смольный разрешил не согласовывать мероприятия численностью до 3000 человек и снял ограничения по заполняемости речных трамвайчиков.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Московский район - Санкт-Петербург | Подслушано

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург