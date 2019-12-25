Скандальный проект гостиницы на Петроградской набережной прошел экспертизу

Против строительства выступали жители соседнего дома.

Проект гостиницы на Петроградской набережной, 24, прошел экспертизу спустя 2 года. Об этом сообщила администрация Петроградского района. Еще не построенный объект наделал много шума, так как он должен появиться позади деревянного особняка.

О намерении построить 10-этажное здание стало известно в 2016 году. В гостиницу планировали вложить не менее 600 млн рублей. В 2018 году проект представили на Градсвете. Документацию подготовила мастерская "Студия 44" совместно с тремя другими проектными организациями. Старое издание должно было оказаться в изгибе новостройки и использоваться в качестве ресторана при отеле.

Задержка была связана с недовольством жителей и необходимостью соблюсти технические нормативы. Дело в том, что на соседнем с планируемой стройкой участком находится дореволюционный дом, который нужно было расселить.

Оговаривалось, что стройку необходимо увязать с ремонтом этого здания. В 2021 году в жилом доме проводился ряд ремонтных работ (в частности, ремонтировали стену со стороны Петроградской набережной и заделывали трещины на лестничных клетках). администрация Петроградского района.

Предполагалось, что в новостройку заедет международный оператор Radisson Hotel Group. На данный момент неизвестно, будет ли готова компания вкладывать деньги в новый проект в России. При этом уже работающие отели закрывать пока не планируют.

Фото: администрация Петроградского района