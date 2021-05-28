Тарифы на ЗСД изменятся с 31 марта

ООО "Магистраль Северной столицы" предупредила о подорожании тарифов проезда по ЗСД с 31 марта. Они начнут действовать в 00:00.
Отмечается, что изменения затронут только тарифы для пользователей транспондеров, которые применяются в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф "Транспондер") и тарифные опции. Стоимость при оплате наличными и банковской картой останется прежней.
Изменения снизят скидку при использовании транспондера, но все равно оставят ее существенной. Они уменьшится с 57% до 48% по сравнению с Базовым тарифом.
Водителям, которые часто пользуются платной трассой, рекомендуют подключить тарифные опции.
Ранее автомобилистам рассказали о способах оплаты проезда по ЗСД после отключения Google Pay.
Фото: Piter.tv
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