Тарифы на ЗСД изменятся с 31 марта

Скидка по транспондеру снизится с 57% до 48%.

ООО "Магистраль Северной столицы" предупредила о подорожании тарифов проезда по ЗСД с 31 марта. Они начнут действовать в 00:00.

Отмечается, что изменения затронут только тарифы для пользователей транспондеров, которые применяются в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф "Транспондер") и тарифные опции. Стоимость при оплате наличными и банковской картой останется прежней.



Изменения снизят скидку при использовании транспондера, но все равно оставят ее существенной. Они уменьшится с 57% до 48% по сравнению с Базовым тарифом.



Водителям, которые часто пользуются платной трассой, рекомендуют подключить тарифные опции.

Ранее автомобилистам рассказали о способах оплаты проезда по ЗСД после отключения Google Pay.

Фото: Piter.tv