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Тарифы на ЗСД изменятся с 31 марта
Сегодня, 10:35
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Тарифы на ЗСД изменятся с 31 марта

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Скидка по транспондеру снизится с 57% до 48%.

ООО "Магистраль Северной столицы" предупредила о подорожании тарифов проезда по ЗСД с 31 марта. Они начнут действовать в 00:00.

Отмечается, что изменения затронут только тарифы для пользователей транспондеров, которые применяются в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф "Транспондер") и тарифные опции. Стоимость при оплате наличными и банковской картой останется прежней. 

Изменения снизят скидку при использовании транспондера, но все равно оставят ее существенной. Они уменьшится с 57% до 48% по сравнению с Базовым тарифом. 

Водителям, которые часто пользуются платной трассой, рекомендуют подключить тарифные опции. 

 

Ранее автомобилистам рассказали о способах оплаты проезда по ЗСД после отключения Google Pay. 

Фото: Piter.tv

Теги: зсд, платная трасса, тариф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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