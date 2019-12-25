Автомобилистам рассказали о способах оплаты проезда по ЗСД после отключения Google Pay

Теперь оплачивать проезд придется по банковской карте, наличными деньгами или альтернативными способами.

Автомобилистов, пользующихся трассой Западного скоростного диаметра, предупредили о том, что с 10 марта пополнить счет и оплатить проезд через ApplePay, GooglePay и SamsungPay будет невозможно. Это касается клиентов всех банков.

Оплатить проезд по ЗСД можно наличными, банковской картой или альтернативным платежными приложениями с поддержкой карт МИР.

К альтернативным способам относятся мобильное приложение "Ваш ЗСД 2.0", личный кабинет, онлайн-оплата на сайте ООО "Магистраль Северной столицы". Они доступны для пополнения счета только для транспондера физических лиц. Кроме того, лицевой счет можно пополнить в офисах продаж.

Для юридических лиц и ИП доступно пополнение по безналичному расчету путем оплаты выставленного счета.

Фото: Piter.tv