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Стало известно о еще одном военном из Петербурга, погибшем на Украине
Сегодня, 16:07
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Стало известно о еще одном военном из Петербурга, погибшем на Украине

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Его посмертно наградили орденом Мужества.

Стало известно о еще одном погибшем петербуржце в ходе спецоперации на Украине. Губернатор Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким лейтенанта Юрия Житкевича.

По словам главы города, Житкевич погиб, как героя, защищая право людей на жизнь. Ему наградили орденом Мужества посмертно.

Это смерть третьего петербуржца, о которой официально сообщила пресс-служба Смольного. Ранее в Северной столице простились с ефрейтором Сергеем Абрамчиком и полковником Николаем Овчаренко. 

Редакция Piter.tv выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: Pixabay

Теги: погибший, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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