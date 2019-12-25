Стало известно о еще одном военном из Петербурга, погибшем на Украине

Его посмертно наградили орденом Мужества.

Стало известно о еще одном погибшем петербуржце в ходе спецоперации на Украине. Губернатор Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким лейтенанта Юрия Житкевича.

По словам главы города, Житкевич погиб, как героя, защищая право людей на жизнь. Ему наградили орденом Мужества посмертно.

Это смерть третьего петербуржца, о которой официально сообщила пресс-служба Смольного. Ранее в Северной столице простились с ефрейтором Сергеем Абрамчиком и полковником Николаем Овчаренко.

Редакция Piter.tv выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.

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