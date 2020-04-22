  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вторую нитку канализационного коллектора в Петербурге построят на деньги Фонда ЖКХ
Сегодня, 9:51
49
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Вторую нитку канализационного коллектора в Петербурге построят на деньги Фонда ЖКХ

0 0

Первая нитка была построена 30 лет назад.

Власти Петербурга хотят построить вторую нитку Главного тоннельного канализационного коллектора за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Накануне губернатор Александр Беглов провел встречу с председателем наблюдательного совета Фонда Сергеем Степашиным. 

Градоначальник отметил, что часть главного канализационного коллектора построена в одну нитку. Она функционирует уже более 30 лет. Коллектор-дублер нужен для того, чтобы не оставить жителей без воды на время реконструкции первой нитки. Речь идет о 2,5 млн человек — жителях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов. 

Петербург ожидает получить от Фонда ЖКХ 6,5 млрд рублей. Они пойдут также на капитальный ремонт жилого фонда и ремонт лифтов в многоквартирных дома.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 1 июля 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут на 3,9%

Фото: администрация Петербурга

Теги: водоотведение, нитка канализационного коллектора, фонд жкх
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии