Вторую нитку канализационного коллектора в Петербурге построят на деньги Фонда ЖКХ

Первая нитка была построена 30 лет назад.

Власти Петербурга хотят построить вторую нитку Главного тоннельного канализационного коллектора за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Накануне губернатор Александр Беглов провел встречу с председателем наблюдательного совета Фонда Сергеем Степашиным.

Градоначальник отметил, что часть главного канализационного коллектора построена в одну нитку. Она функционирует уже более 30 лет. Коллектор-дублер нужен для того, чтобы не оставить жителей без воды на время реконструкции первой нитки. Речь идет о 2,5 млн человек — жителях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов.

Петербург ожидает получить от Фонда ЖКХ 6,5 млрд рублей. Они пойдут также на капитальный ремонт жилого фонда и ремонт лифтов в многоквартирных дома.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 1 июля 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут на 3,9%

Фото: администрация Петербурга