С 1 июля 2022 года тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут на 3,9%

Подорожают тарифы на отопление, воду, газ и за содержание жилого помещения.

В Петербурге тарифы на коммунальные услуги изменятся 1 июля 2022 года. Платежи за жилищно-коммунальные услуги на человека вырастут на 3,9%. Об этом на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Таким образом, тарифы на теплоснабжение подорожают на 3,6%, на газ – на 3,3% (6 985,08 рубля за 1 000 кубометров), на электроэнергию – на 5%, на водоснабжение и водоотведение – на 1,7%. Также на 3,5% вырастет платеж за содержание жилого помещения.

Кроме того, в Смольном коммунальный блок готовит реформу отрасли ЖКХ. За основу изменений возьмут московский опыт, а также расставят приоритеты в техническом оснащении. В числе задач комитета – рост зарплат и создание комфортных условий труда для дворников, водителей уборочной техники, сотрудников садово-парковых хозяйств

Фото: Piter.tv