Сбер объявил о запуске первой в России электронной карты трудового мигранта

Ее можно получить в Миграционном центре "Нарвский" в Санкт-Петербурге.

Первая в России электронная карта трудового мигранта (ЭКТМ) появилась в Санкт-Петербурге и Ленобласти при поддержке Сбербанка. Соглашение о запуске проекта было подписано на ПМЭФ-2021.

Банковскую карту международной платежной системы MasterCard с уникальным QR-кодом, содержащим ID, можно получить в Миграционном центре "Нарвский" по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом №1. Она упростит трудовым мигрантам внесение обязательных платежей, предусмотренных российским налоговым законодательством. Также эту карту можно использовать как зарплатную.

Это удобный прозрачный инструмент, причем не только финансовый. Карта позволяет осуществлять упрощенные денежные переводы в страны СНГ через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" со сниженной комиссией, а с помощью QR-кода, размещенного на ней, уполномоченные органы смогут в режиме онлайн подтверждать легальность пребывания иностранного гражданина на территории РФ. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения по Санкт-Петербургу Сбербанка

Инициатором проекта выступила Ассоциация содействия международной трудовой миграции по Санкт-Петербургу и ЛО. В будущем инициативу планируют развивать за пределами Северо-Западного региона.

Наше соглашение со Сбербанком – это важный шаг на пути к обеспечению прозрачности рынка трудовой миграции. Мы планируем продолжить развивать проект электронной карты мигранта, наращивая его функционал и открывая новые возможности. Елена Демина, президент Ассоциации содействия международной трудовой миграции

Видео: Piter.TV