С исторического дома на Среднем проспекте В.О. сняли аварийный элемент фасада

Обрушения не было. Элемент сняли, так как он представлял угрозу для прохожих.

С дома №76 на Среднем проспекте В.О. демонтировали аварийную конструкцию утром 2-го июня. Опасный участок оградили. Об этом сообщила пресс-служба администрации Василеостровского района.

Сандрик снимали промышленные альпинисты. Как рассказал главный инженер УК "Возрождение" Антон Яблонский, о том, что конструкция может быть опасна для горожан, узнали во время ежедневного осмотра фасадов здания.

Дом является объектом культурного наследия, поэтому информацию о демонтаже направят в КГИОП. Элементы передадут на склад комитета. Их в дальнейшем используют при ремонте фасада.

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Видео и фото: пресс-служба Василеостровского района