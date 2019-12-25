Что произошло в Петербурге 28 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 28 октября.

Что произошло в Петербурге в четверг, 28 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Стали известно, какие автобусы заменят маршрутки в Петербурге в 2022 году.

От маршруток в городе будут избавляться весной следующего года, взамен коммерческих автобусов в Петербурге появится 92 социальных автобусных маршрута. Большинство из них будут полностью дублировать закрытые маршруты коммерческих автобусов, но появятся и новые. Подробные описания новых маршрутов опубликованы на сайте ГКУ "Организатор перевозок". Таблица будет дополняться.

В массовом ДТП на КАД погиб человек в спецодежде.

Авария произошла у развязки с Красносельским шоссе накануне поздним вечером, столкнулись четыре автомобиля. По словам очевидцев, труп мужчины в спецодежде лежал возле отбойника. Причины и обстоятельства ДТП пока устанавливаются, ведется проверка.

Тем временем, на Чугунной улице бетономешалка сбила 16-летнего подростка с велосипедом, ДТП случилось на пешеходном переходе. Мальчка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

За неделю в Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации.

Новые пункты располагаются в стоматологических поликлиниках №2 и №3 Василеостровского района, в ТЦ "Перекресток" на проспекте Большевиков, 32, в ТЦ "Космос" на улице Типанова 27/39, в Доме быта в Кронштадте на улице Ленина, 13. Подробно о времени работы пунктов читайте здесь.

На Бухарестской столкнулись два трамвая. Пострадали 16 пассажиров.

ДТП произошло в 10 часу утра около перекрестка с проспектом Славы. Трамваи двигались в попутном направлении, тот, что ехал позади, не затормозил на подъезде к остановке общественного транспорта и врезался в заднюю часть впереди едущего трамвая. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту случившегося. В аварии пострадали 16 взрослых пассажиров, всех в состоянии средней тяжести развезли по трем стационарам города.

Активисты заметили работы у здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте.

К зданию Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности подъехал грузовик с песком. Активисты опасаются, что здание скоро будут сносить, кроме того, недавно у дома возвели временную подстанцию и работали геодезисты. КГИОП отказывается признавать ВНИИБ, который отстаивают местные жители, памятником. Здание планируют снести и построить на его месте многоквартирный дом, но пока суд отменил решение КГИОП – разбирательство продолжается.

На берегу реки Глухарки появилась уникальная экотропа.

При обустройстве сквера на Шуваловском проспекте сохранили растущие там березы и посадили плакучие и шаровидные ивы, рябины, черемуху, лиственницы, гортензию и сирень. Территорию обставили беседками, скамейками-качелями, оборудовали игровую зону для детей.

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в повреждении храма на Шпалерной.

Надпись "Проснись" на стене храма, признанного объектом культурного наследия, обнаружили 25 октября. Сумму ущерба оценили в 51 тысячу рублей. Вскоре по подозрению в вандализме задержали 23-летнего петербуржца, тот признался, что был пьян в момент совершения преступления и адресовал надпись своей умершей бабушке. Возбуждено уголовное дело

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Пружанская; Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга; ВКонтакте / Здание ВНИИБ на пл Мужества - спасем!