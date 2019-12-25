Что произошло в Петербурге 25 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 25 октября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 25 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

ТЦ продолжат работать в Петербурге в нерабочие дни.

ТРК и ТЦ в Петербурге продолжат работу, поскольку во многих из них размещены пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины. Остальные торговые точки и островки будут закрыты, QR-коды на входе в ТЦ будут проверять выборочно. Очередные коронавирусные ограничения и недельный локдаун вводятся в Петербурге 30 октября.

В Смольном объяснили, почему музеи и театры будут работать во время нерабочих дней.

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, культурные учреждения соблюдают ограничительные меры, посетители попадают в музеи и театры по записи и онлайн-билетам, что исключает возможность передачи вируса. Локдаун, заявил Пиотровский, призван разорвать цепочки заболеваемости ковидом, но в то же время не парализовать жизнь города.

Тем временем, власти пообещали не продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября.

Двое полицейских погибли в ДТП на Полюстровском проспекте.

Трое мужчин, находящихся не на службе, ехали на каршеринговом авто вечером 23 октября. 27-летний водитель наехал на бордюрный камень, погибли он и еще один пассажир, третий отделался травмами средней степени тяжести. Известно, что за рулем находился командир отделений ППС УМВД по Центральному району.

Петербурженка на Mercedes-Benz сбила 17-летнюю девушку на Комендантском проспекте.

Накануне вечером 28-летняя девушка с признаками сильного алкогольного опьянения наехала на школьницу, переходившую дорогу по "зебре". От освидетельствования автоледи отказалась, полиция проводит проверку по факту ДТП. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге огласили приговор ненавистнику сотрудников МВД.

В феврале 2014 года Антон Головырцев убил выстрелом курсанта Петербургского университета МВД, поступок злоумышленник связал с ненавистью к представителям полиции. Кроме того, Головырцев обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью из-за взрыва самодельной бомбы. В колонии строгого режима мужчина проведет 22 года.

Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге предсказали на декабрь.

Такой прогноз сделали специалисты Роспотребнадзора, опираясь на данные прошлого года. Самое неприятное, по словам сотрудников ведомства, еще впереди. Текущую эпидемобстановку в городе назвали неблагоприятной: помимо роста заболеваемости ковидом в Петербурге начался сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями.

Суд Петербурга признал экстремистской неонацистскую организацию "Невоград"*.

Деятельность незарегистрированного общественного объединения теперь запрещена на территории России. Истец пояснил, что в Петербурге снова совершаются преступления экстремистской направленности: например, в Зеленогорске нарисовали портрет неонациста Алексея Воеводина, которого приговорили к пожизненному заключению.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга