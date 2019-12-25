Суд Петербурга признал экстремистской неонацистскую организацию "Невоград"*

Бывшие руководители объединения сочли, что во всем виноваты СМИ.

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской деятельность незарегистрированного общественного объединения "Невоград" и запретил ее на территории России. Об этом 25-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец пояснил, что в Петербурге вновь совершаются преступления экстремистской направленности. Так, например, в Зеленогорске был нарисован портрет неонациста Алексея Воеводина. Самого Воеводина приговорили к пожизненному заключению.

Бывшие руководители объединения участвовали в заседании по видеоконференцсвязи. Один из них, Венгервельд, отметил, что на самом деле не возглавлял движение, а СМИ "сильно постарались" и все преувеличили. Второй, Воеводин, утверждал, что название "Невоград" распространили журналисты. Ответчики разговорились о спорте, книгах, группе Nightwish и экстремизме.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга