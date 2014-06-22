Двое полицейских погибли в результате аварии на каршеринге в Петербурге

Машина наехала на бордюрный камень.

В каршеринге, который разбился 23 октября на Полюстровском проспекте, находились сотрудники полиции. Об этом узнал "47news".

В аварии погибли два человека. По данным издания, за рулем находился 27-летний командир отделений ППС УМВД по Центральному району. Также в машине были двое его коллег. Один из них смог отделаться травмами средней степени тяжести. Все трое находились не на службе.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит проверку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб