Что произошло в Петербурге 23 ноября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 23 ноября.

Что произошло в Петербурге во вторник, 23 ноября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Пожар в доходном доме Лялевича на улице Розенштейна тушат уже 12-й час.

О возгорании в аварийном здании стало известно в четвертом часу утра, огонь локализовали к семи утра. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, горели перекрытия на 3,4 и 5 этажах, некоторые из них уже обрушились. Запущенный дом Лялевича, расположенный на территории завода "Красный треугольник", недавно начали капитально ремонтировать, пожары в нем происходили и раньше. Причина нового пожара не уточняется.

С 2022 года проезд в петербургском транспорте подорожает на 5 рублей.

Жетон подорожает до 65 рублей, а билет в автобусе, троллейбусе и трамвае – до 60 рублей. В Смольном назвали этот тариф гостевым, а повышение цен – обоснованным. Рост цен коснется и пользователей "Подорожника": стоимость поездки по нему составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте, что на 4 рубля дороже, чем сейчас. С 1 апреля власти введут пересадочный тариф "60 минут", по которому первая поездка будет стоить 40 рублей, вторая – 10 рублей, а третья станет бесплатной.

Актер Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге.

Авария произошла на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта днем 23 ноября. Девушка на "Ауди", предположительно, перепутала педали газа и тормоза и задом въехала в движущийся "Ягуар" актера. Иномарке сильно разворотило переднюю часть, но Скляр сообщил, что с ним все в порядке.

Опубликован проект планировки трамвайной линии из Купчино в Славянку.

Протяженность трамвайной сети составит 21 километр, на линию выйдут 24 трамвая. Линия пройдет рядом с артиллерийским ДОТом, строительные работы планируют начать в следующем году, а закончить – в 2024 году. На этом маршруте предусмотрено 24 остановки.

На новогоднее оформление Петербурга выделено 480 млн рублей.

Украшать улицы начали уже 10 ноября, работы ведутся поэтапно. Красочное оформление к 1 декабря получат Невский проспект (от площади Восстания до Дворцовой площади), Московский и Приморский проспект, Пулковское шоссе. Ушаковская развязка. 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, главная ель на Дворцовой площади будет живой.

Формат проведения новогодних мероприятий в городе будет зависеть от эпидемобстановки, заявил Беглов.

Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на школьников, задержали.

За один день 31-летний рецидивист пытался ограбить 12-летнюю девочку и похитил мобильный телефон у 14-летнего мальчика в Кировском районе. В обоих случаях мужчина угрожал детям ножом. Несколько часов спустя злоумышленника, судимого за грабеж, задержали.

В доме №88 по шоссе Революции горит крыша.

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании около полудня, горела кровля на площади 60 "квадратов". В доме располагаются столовая и два магазина. Причина возгорания пока не ясна, в пожаре никто не пострадал.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV; Мегаполис; ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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