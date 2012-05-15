В доме на шоссе Революции горит крыша

В доме №88 горит крыша. Сведения о пострадавших не поступали.

Во вторник, 23 ноября, в 11:52 главное управление МЧС по Петербургу получило сигнал о пожаре в доме №88 по шоссе Революции в Красногвардейском районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в одноэтажном здании размером 20х50 метров происходит горение кровли на площади 60 кв. метров. Как сообщили очевидцы в соцсетях, внутри располагаются столовая, магазин морепродуктов и магазин грилей с мангалами.

Через 20 минут пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. В 12:37 огонь удалось локализовать и отменить дополнительный номер 1БИС. Как произошло возгорание, пока неясно. По предварительной информации, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 21 человек личного состава.

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