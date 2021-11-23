Пожар в аварийном доме Лялевича тушат уже 12-й час

В доме проходит капитальный ремонт. Пожар ухудшил состояние и без того аварийного здания.

Спасатели продолжают бороться с огнем в доходном доме Лялевича на улице Розенштейна в Адмиралтейском районе. Сообщение о возгорании поступило в четвертом часу утра, а о ликвидации в пресс-службе ГУ МЧС до сих пор не объявляли. Piter.TV показывает, в каком состоянии находится здание.

Доходный дом находится на улице Розенштейна, 39/2. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Пожару присваивали ранг №2. Горели перекрытия на 3,4,5 этажах. Перекрытия между 3 и 4 этажом частично обрушились.

В 7 часов утра в МЧС сообщили, что огонь локализован. Струи с водой достают даже до верхних этажей. Участок набережной Обводного канала, который перекрыли из-за пожара, до сих пор не открыли.

Отметим, что дом находится в крайне запущенном состоянии. По этой причине сейчас там шел капитальный ремонт. Здание является одним из крупнейших на территории завода "Красный треугольник". Его построили в 1903 году, а в 2009-м он был расселен. В доме неоднократно происходили пожары. Периодически там собирались люди без определенного места жительства. Здание готовили к сносу и уже успели снести кровлю, однако позже решили его все-таки оставить и восстановить.

Видео и фото: Piter.TV