Губернатор Петербурга призвал граждан вакцинироваться, чтобы провести новогодние мероприятия офлайн

Власти будут отслеживать эпидемиологическую обстановку, чтобы в случае необходимости изменить формат проведения мероприятий.

Формат проведения новогодних и рождественских праздников зависит от вакцинации жителей Петербурга. Об этом на заседании правительства города 23 ноября сказал губернатор Александр Беглов.

Это добрый семейный праздник. мы долго к нему готовимся и хотим, чтобы он прошел на самом высоком уровне. Александр Беглов.

Градоначальник подразумевает, что самый высокий уровень — это офлайн-формат. Необходимо, чтобы эпидемиологическая обстановка позволила провести мероприятия с личным присутствием горожан.

Ранее Piter TV писал, какие мероприятия запланированы в честь праздников. Беглов поручил уделить особое внимание районам, так как не все могут и хотят выбираться в центр.

Фото: Piter.TV