Что произошло в Петербурге 22 июля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 22 июля.

Что произошло в Петербурге в четверг, 22 июля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На улице Орджоникидзе из-под земли забил фонтан с горячей водой.

Коммунальная авария произошла ночью, шум разбудил местных жителей. Столб кипятка был так высок, что поливал верхушки деревьев. Петербуржцы вызвали аварийную бригаду, опасное место оцепили. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В Петербурге начал применять новую систему очистки воды.

В "умной" технологии используются реагенты, эффективно работающие против органических загрязнений. Известно, что специалисты подбирают оптимальное количество вещества в зависимости от сезона. От точности состава зависит и качество воды, и расход городского бюджета.

Петербурженка выпала из окна горящей квартиры на улице Дыбенко. Женщина пыталась спастись от огня, но погибла.

Пожар охватил две комнаты и коридор в бывшем общежитии, это произошло около пяти утра. Женщина, жившая в охваченной огнем квартире, выпала из окна в попытке спастись от пожара, но погибла от полученных при падении травм. Петербурженка не дождалась приезда спасателей. Кроме женщины в горящей квартире находились еще двое мужчин, их удалось спасти. В течение часа огонь потушили силами 22 пожарных. Прокуратура взялась за проверку по факту пожара.

В массовом ДТП на КАД пострадала 12-летняя школьница.

В аварию на 38-м километре попали "Шкода", "Форд", "Ауди", "Тойота" и "Фольксваген": первая иномарка столкнулась с остальными попутчиками. Девочка была пассажиркой "Ауди", пострадавшую госпитализировали с переломом руки и сотрясением головного мозга.

В Петербурге прошла генеральная репетиция Военно-морского парада.

Зрелище было видно жителям центральных районов утром, в репетиции участвовали военные корабли, истребители и вертолеты. Летательные аппараты было видно даже жителям окраин. Всего в параде 25 июля примут участие более десятка различных самолетов, четыре вертолета, несколько крупных крейсеров и кораблей. В Кронштадте репетицию пришлось отменить из-за разыгравшегося ветра.

К празднику готовят набережные и центральные улицы – их моют с шампунем. Чистят также акваторию Невы в Кронштадте и Большую Неву от мусора и растительности.

Петербуржцы обратились к губернатору с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора.

Обращение подписали 120 человек, в том числе арендаторы и работники торгового комплекса. Люди надеются, что здания приспособят для современного использования, территорию благоустроят, а на рынке искоренят криминал и торговлю контрафактом. Пока отреставрированные объекты двора соседствуют с полуразрушенными. Инициатива об обновлении территории комплекса рассматривалась, но прошла только два чтения их трех.

В парке 300-летия Петербурга установили шатер для вакцинации.

Конструкция расположилась справа от центрального входа в парк. Внутри одновременно смогут находиться пять пациентов и три медика, пространство шатра планируется поделить на зоны. Известно, что второй похожий шатер установят у метро "Приморская", оба проработают до осенних холодов.

Фото: Piter.TV

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