На юге Петербурга из-под земли забил фонтан с горячей водой

Петербуржцы проснулись от неожиданного стука в окно.

В ночь на 22 июля в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, трубу с горячей водой прорвало у дома №53 на улице Орджоникидзе. Местные жители проснулись от неожиданного стука в окно.

В час сорок проснулась от стука в окно, а за окном кошмар! Кое-как набрала "112", руки не слушались от страха. Отметила петербурженка

На записи видно, как из-под земли бьет огромный фонтан. Высота струи достигала нескольких метров – вода поливала верхушки деревьев.

На место прорыва трубы оперативно прибыла аварийная бригада. Опасное место оцепили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что петербурженка выпала из окна горящей квартиры, спасаясь от огня.

Видео: ВКонтакте / Московский район - Санкт-Петербург | Подслушано / Диана Балабанова