Видео: в Петербурге прошла генеральная репетиция Военно-морского парада

В День Военно-морского флота парад начнется в 11:00.

Утром 22-го июля петербуржцы и гости города стали зрителями репетиции Военно-морского парада. Читатель Piter.TV заснял военные корабли, истребители и вертолеты на видео.

На обратном пути вертолеты можно было увидеть и на окраинах города.

В параде примут участие самолёты Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибия Бе-200 и Бе-12, самолёты Ту-142МК, Ан-140, транспортные самолёты Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочный Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31. Также в телетрансляции покажут ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", корвет "Гремящий" и другие.

Репетицию парада в Кронштадте пришлось перенести из-за сильного ветра.

Напомним, что сам парад пройдет без зрителей 25-го июля.

Видео и фото: читатель Piter.TV